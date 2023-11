Entra con un grande coltello nella pizzeria “Sapore” di via Santoro. All’interno un bambino di 2 anni

Il figlio della proprietaria, che è riuscita a spaventare il rapinatore. Tratto in arresto in pochi minuti

MARCIANISE – Erano le 20:30 di ieri, giovedì, quando all’interno della pizzeria Sapore di via Santoro, veniva tentata una rapina.

All’interno si trovavano la proprietaria e il suo bambino di due anni, sua cognata e un’amica.

Entrava nel locale un ragazzo di corporatura esile con un giubbotto di colore scuro ed uno scaldacollo, armato di un coltello da cucina di grandi dimensioni con il manico blu.

Il ragazzo ha intimato alla donna di consegnargli il denaro. La donna ha iniziato ad urlare, chiamando il marito che si trovava all’interno del laboratorio.

Alla vista dell’uomo, il ragazzo è scappato.

Non è bastato molto ad individuare chi fosse il rapinatore, grazie alla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza. Le ricerche, condotte dagli uomini della Polizia di Stato, hanno portato all’identità di Simmaco Zini, 26 anni, rintracciato a Capodrise in via Ungaretti. Alla vista degli operatori di Polizia ha tentati di nascondersi in un vano del condominio, dove è stato prontamente bloccato.

Zini è stato dunque tratto in arresto per il delitto di tentata rapina e condotto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente.