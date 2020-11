EPIDEMIA COVID. I dati di oggi. L’aumento dei contagiati in OGNUNO dei 104 COMUNI della PROVINCIA di CASERTA

Ovviamente si tratta di numeri che vanno presi con le molle per il motivo ben conosciuto dai lettori di CasertaCe, a cui lo abbiamo spiegato più volte negli ultimi giorni

CASERTA – Sono 464 i nuovi positivi in più in provincia di Caserta rispetto alla tabella diramata ieri dall’asl. E bisogna precisarlo bene, l’elemento di paragone, perchè questo numero, ormai lo abbiamo spiegato in tutte le lingue, non corrisponde assolutamente alla realtà, perchè non tiene conto dei positivi rivelatisi tali dopo i tamponi praticati nelle strutture private.

Come abbiamo scritto un paio di ore fa (CLIKKA QUI PER LEGGERE ) sono almeno altri 1.700 i positivi che vanno aggiunti ad oggi a quelli rilevati, perchè questo emergerebbe dalla piattaforma Sinfonia che i dati delle strutture private contiene.

Chiarito per la millesima volta il concetto, vi diamo un quadro delle variazioni numeriche relative alla tabella di oggi, rispetto a quella di ieri. Fondamentalmente, i numeri inseriti sono quelli dei tamponi fatti nelle strutture pubbliche, dipendenti direttamente dall’asl. In parentesi, riportiamo per ogni comune il numero dell’incremento registrato nelle 24 ore. Naturalmente il segno di “uguale” significa che nel comune indicato, non si sono verficati nuovi casi registrati dall’asl.

Alife (=), Alvignano (=), Arienzo (+10), Alvignano (+3), Aversa (+23), Baia e Latina (=), Bellona (+1), Caianello (=), Caiazzo (=), Calvi (+3), Camigliano (+1), Cancello e Arnone (+4), Capodrise (+16), Capriati al Volturno (=), Capua (+2), Carinaro (+5), Carinola (+2), Casagiove (+2), Casal di Principe (+7), Casaluce (+8), Casapesenna (+3), Caserta (+44), Castel Campagnano (+7), Castel di Sasso (+1), Castel Morrone (+1), Castel Volturno (+12), Cellole (+5), Cervino (+8), Cesa (+9), Conca della Campania (+8), Curti (+1), Falciano del Massico (+1), Fontegreca (=), Formicola (+1), Francolise (=), Frignano (+6), Gallo Matese (=), Galluccio (+1), Giano Vetusto (=), Gioia Sannitica (=), Grazzanise (+6), Gricignano d’Aversa (+1), Letino (=), Liberi (=), Lusciano (+2), Macerata (+3), Maddaloni (+31), Marcianise (+29), Marzano Appio (+2), Mignano Montelungo (=), Mondragone (+10), Orta di Atella (+14), Parete (+5), Pastorano (+1), Piana (+3), Piedimonte (=), Pietramelara (+6), Pietravairano (+1), Pignataro Maggiore (+2), Pontelatone (+1), Portico (=), Prata (=), Pratella (=), Presenzano (+1), Raviscanina (=), Recale (+1), Riardo (=), Rocca D’Evandro (=), Roccamonfina (+1), Roccaromana (=), Rocchetta e Croce (=), Ruviano (=), San Cipriano d’Aversa (+10), San Felice a Cancello (+12), San Marcellino (+7), San Marco Evangelista (+4), San Nicola La Strada (+13), San Pietro Infine (=), San Potito Sannitico (=), San Prisco (+3), San Tammaro (+6), Santa Maria a Vico (+12), Santa Maria Capua Vetere (+14), Santa Maria La Fossa (=), Sant’Angelo d’Alife (=), Sant’Arpino (+4), Sessa Aurunca (+16), Sparanise (+2), Succivo (+5), Teano +1, Teverola (+9), Tora (+5), Trentola (+18), Vairano Patenora (+2), Valle Agricola (=), Valle di Maddaloni (=), Villa di Briano (+1), Villa Literno (+1), Vitulazio (+1), casa circondariale (=).

I 464 casi in più segnano un aumento del 4,8%, che non sarebbe nemmeno poi tanto malaccio se si trattasse di dati che ricalcassero la effettiva situazione epidemiologica.

QUI SOTTO LA TABELLA