Esce per funghi, 70enne sparisce nel nulla. Partita la ricerca sui monti del Matese

ALVIGNANO – E’ scomparso nel nulla Nicola Piccinini, 70enne di Alvignano, uscito per funghi questa mattina e, di cui, non se ne hanno più notizie. L’allarme è stato lanciato dai familiari. Partite le ricerche dirette dai carabinieri della compagnia del Matese e i vigili del fuoco.

In caso di avvistamento si prega di chiamare il 112 oppure il pronto intervento allo 0823 545400.