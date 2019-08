ESCLUSIVA 18.05. LA FOTO. Gianpiero Zinzi ha firmato oggi la costituzione del nuovo partito di Giovanni Toti

CASERTA (g.g.) – Gianpiero Zinzi è un padre costituente. Battute a parte, oggi ha sciolto in pratica ogni riserva e ha presenziato, insieme agli altri fondatori, alla nascita del nuovo partito che farà capo al governatore della Liguria, nonché ex coordinatore nazionale di Forza Italia, Giovanni Toti.

La fotografia non lascia adito a dubbi: in uno studio notarile di Roma si vede il consigliere regionale casertano attendere il proprio turno per firmare l’atto costitutivo del movimento. Sul nome la scelta è ricaduta su “Cambiamo”, ma quantomeno una delle caselle è stata messa a suo posto perché, piaccia o non piaccia, il posizionamento di Zinzi dopo l’uscita da Forza Italia era una questione aperta anche per definire gli equilibri nel centrodestra in vista delle prossime elezioni regionali.