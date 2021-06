ESCLUSIVA AVERSA. La lettera di scuse di un hater alla mamma di Tiziana Cantone

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Caso Cantone, la madre coraggio della bellissima Tiziana, accetta le scuse scritte da parte di un uomo che tempo fa sui social aveva postato commenti poco ortodossi, ebbene in esclusiva abbiamo sia la lettera di scuse del signor M.N. che la risposta della signora Giglio che di seguito pubblichiamo.

M.N. scrive: “Alla cortese attenzione della signora Maria Teresa Giglio, scrivo queste brevi righe per formulare le mie più sincere scuse per il dolore arrecatole dalla lettura e dalla diffusione del commento postato tempo fa su Facebook. In particolare mi preme sottolineare il profondo rammarico di aver contribuito a causare un ulteriore dolore a seguito della morte di sua figlia Tiziana Cantone, attraverso un commento tanto generico quanto stupido che mi creda non voleva davvero offendere l’onore di una donna libera ma vittima dell’altrui cattiveria. Tanto più in un momento storico come quello attuale in cui ho letto che la magistratura, grazie alla sua perseveranza materna sta facendo luce sulle reali dinamiche del decesso della sua cara, ipotizzando l’imputazione di omicidio. Non aggiungo altro che una rinnovata scusa per lei e la sua famiglia, sentitamente M.N. ”