ESCLUSIVA. Blitz dei carabinieri in comune: il nuovo supermercato sulla Nazionale Appia…

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Blitz dei carabinieri, che hanno guidato le operazioni del consulente tecnico inviato dalla procura di Santa Maria Capua Vetere al Comune di via Jovara. Erano circa le undici di questa mattina, quando i militari dell’Arma della stazione di Casagiove, insieme al perito del tribunale penale sammaritano, hanno fatto irruzione nella casa comunale.

Nel mirino c’è l’intera documentazione inerente il nuovo grande supermercato che sta sorgendo sulla Nazionale Appia di Casagiove, dove aveva sede lo storico mobilificio Giannetti. L’inchiesta, che è stata avviata diversi mesi fa, approda adesso in una fase cruciale.

La procura, dopo le diverse insistenze di una nota associazione ambientalista locale, la Gisa Nautilus, ha avviato un attento e scrupoloso esame di tutta la documentazione, di cui è stata estratta copia nella mattinata odierna. Sono diversi gli illeciti che l’associazione ha evidenziato e per i quali, per la loro verifica, per gli accertamenti del caso, sta adesso procedendo la procura.