ESCLUSIVA CASERTA. ANNULLATA LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI – L’Ufficio centrale elettorale commette un orrore e invece di proclamare 32 consiglieri comunali, ne elegge uno in più: il candidato di Fi, Elio Di Caprio

Il candidato di Forza Italia Elio Di Caprio per il magistrato Vassallo ed il cancelliere De Lucia è il 33esimo eletto dell’Assise cittadina. Ma questi due esperti lo sanno chi è il primo dei consiglieri che porta a quota 33 il numero degli eletti? Si chiama Carlo Marino ed è sindaco di Caserta

CASERTA (rita sparago) Trenta giorni di “duro lavoro” a partire dal martedì successivo al primo turno elettorale (eravamo al 5 ottobre scorso), decine di richieste di verifica da parte dei candidati al consiglio comunale, riconteggio nella sezione 41 di piazza Ungaretti a Falciano e, finalmente, il 5 novembre, cioè una settimana fa, l’Ufficio centrale elettorale presieduto dal magistrato Vassallo (segretario il cancelliere De Lucia), proclamava gli eletti e trasmetteva i verbali al segretario comunale Salvatore Massi.

Vi chiederete perché tornare su un argomento di cui più volte abbiamo scritto e che è superato.

Beh, udite udite, non lo è affatto, anzi. La notizia è di quelle che non rasentano, ma hanno superato il ridicolo: la proclamazione degli eletti al consiglio comunale di Caserta è stata annullata perché gli esperti, invece che proclamare 32 eletti, ne hanno proclamati 33, uno in più, ovvero il candidato di Forza Italia Elio Di Caprio.

Ora al buon Di Caprio avrebbe certamente fatto piacere sedere nel parlamentino di Palazzo Castropignano, ma purtroppo per lui si tratta “solo” di un orrore…, pardon, di un errore commesso dall’Ufficio centrale elettorale che non solo per svolgere la sua attività ci ha messo un mese intero (quanto avrà speso il Comune per pagare gli straordinari e quanto, anche, il ministero della Giustizia a cui appartengono i su citati Vassallo e De Lucia?), cosa mai accaduta prima, ma ha anche preso uno di quei granchi che a Caserta verrà ricordato per i prossimi anni. Ma Vassallo e De Lucia sanno chi è il 33esimo consigliere comunale, o sarebbe meglio dire chi è il primo dei consiglieri comunali? Glielo diciamo noi, forse il nome lo avranno già sentito da qualche parte: è Carlo Marino, sindaco di Caserta. E’ suo il voto che si aggiunge a quello dei 32 consiglieri eletti. Quindi, è vero che in Assise (assise sta per consiglio comunale, cari Vassallo e De Lucia) si possono esprimere 33 voti, ma questo perché tra maggioranza e opposizione i consiglieri comunali sono 32 (trentadue) e poi c’è il primo cittadino (ovvero il sindaco), che con il suo voto, in pratica, porta a 33 il totale degli eletti.

Domani mattina Vassallo e De Lucia saranno in Comune per annullare i documenti consegnati il 5 novembre al segretario Massi e produrne nuovi; si spera, stavolta, esatti e con il giusto numero di consiglieri comunali eletti. Questa vicenda surreale non dovrebbe, in ogni caso, far rinviare la seduta di consiglio comunale prevista per il 22 novembre, ore 10 (la convocazione dovrebbe essere unica, ovvero non ci sarà una ulteriore data per una seconda convocazione). All’ordine del giorno la Convalida degli eletti, il giuramento del sindaco, l’elezione del presidente del consiglio comunale, la composizione della commissione elettorale.

A questo punto, visto che ci troviamo, ricordiamo chi sono i 32 eletti (magari uno sguardo al nostro articolo non farebbe male ai due dipendenti del ministero della Giustizia): Gianluca Iannucci (200 voti) Socialisti uniti; Liliana Trovato (445 preferenze), Antonio De Lucia (376), Mimmo Natale (337 voti) per Noi Campani. Francesco Guida (672 voti) e Donato Tenga (443) lista Origini; la lista Moderati Insieme per Caserta ha eletto Emiliano Casale (928 preferenze), Massimiliano Marzo (912 voti), Dora Esposito (712 voti), Massimo Russo (646), Lorenzo Gentile (440), Mariana Funaro (423) e Rosaria Mona (392); per il Pd Giovanni Comunale (500 preferenze), Matteo Donisi (493), Roberta Greco (472) e Andrea Boccagna (295); per Italia Viva Mimmo Maietta (649), Roberto Peluso (543), Emilianna Credentino (494). Questi i 20 consiglieri di maggioranza eletti nelle sette liste che hanno sostenuto Carlo Marino. Per la minoranza gli eletti sono: per “Con Zinzi Prima Caserta” Donato Aspromonte 341. Forza Italia, leggete Vassallo e De Lucia, si è fermata a 1083 preferenze (266 per Elio Di Caprio ma, purtroppo non gli sono bastate); Fratelli d’Italia ha eletto Paolo Santonastaso 448, Pasquale Napoletano 402; la lista Gianpiero Zinzi per Caserta ha eletto Alessio Dello Stritto 520, Maurizio Del Rosso 491, Fabio Schiavo 440). Sette, quindi, i consiglieri comunali di minoranza del centrodestra: Gianpiero Zinzi, Donato Aspromonte, Paolo Santonastaso, Pasquale Napoletano, Alessio Dello Stritto, Maurizio Del Rosso e Fabio Schiavo. In minoranza anche Pio Del Gaudio, Roberto Desiderio, Romolo Vignola, Clemente Fusco, Raffaele Giovine.