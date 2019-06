ESCLUSIVA CASTEL VOLTURNO. Ecco la nuova Giunta comunale. Ma resta aperto il nodo Lega dopo il veto alla D’Ausilio

CASTEL VOLTURNO (g.g.) – Manca un solo tassello alla definizione della nuova Giunta comunale di Castel Volturno. Assessori certi sono Maria Conte, che di Castel Volturno non è. E’ di Mondragone, ma è stata designata come rappresentante dei balneari. Giovanni Parente, candidato sindaco al primo turno e alleato di Luigi Petrella al ballottaggio, entrerà nell’esecutivo, probabilmente con le deleghe al bilancio e alle attività produttive che poi sono quelle che riguardano la sua competenza professionale. Entrerà anche Stefano Tommasi, che reca con se la non trascurabile garanzia di essere il cognato in pectore di Benedetto Zoccola, ex vicesindaco di Mondragone, uno che ancora oggi cammina sotto scorta per le gravissime minacce ricevute dalla camorra Mondragonese, pienamente dimostrate nei processi, Nunzia Puocci, prima dei non eletti di Forza Italia.

Dicevamo che l’ultimo nome lo deve indicare la Lega. E qui stanno sorgendo le prime difficoltà. L’indicazione del partito di Salvini, premia Cristina D’Ausilio, avvocato, eletta in consiglio comunale insieme a Giuseppe Daria direttore della Credem. Il sindaco Petrella sarebbe contrario a questa nomina che aprirebbe la strada alla prima dei non eletti, Assunta Grieco.

“Onestamente – dichiara a CasertaCe il coordinatore provinciale della Lega Salvore Mastroianni – non riusciamo a comprendere i motivi di questa contrarietà. Da un lato il sindaco chiama in Giunta Giovanni Parente che si è candidato in alternativa a lui e a noi e che ha espresso un appoggio prima del ballottaggio, non sancito neppure da un apparentamento, dall’altro si dice no ad una consigliera eletta nella Lega, che invece i voti li ha portati tutti al sindaco Petrella sin dal primo momento”.

Seguiremo gli eventi.