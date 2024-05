ESCLUSIVA S.MARIA C.V. L’avvocato Nicola Leone rinviato a giudizio per intestazione fittizia di beni. Ma niente aggravante camorristica

Pochi minuti fa così si è pronunciato il Gup del Tribunale della città del Foro Sergio Enea. Il procedimento era stato attivato sulla scorta delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia…

S.MARIA C.V. (G.G.) – Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di S.Maria Sergio Enea ha rinviato a giudizio per il reato di intestazione fittizia di beni in concorso con altri il noto avvocato sammaritano ed ex assessore Nicola Leone, che ha vissuto un pomeriggio agrodolce.

Se dovrà, infatti, sostenere un processo per il reato contestatogli dal Pm della Dda Maurizio Giordano sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate dal collaboratore di giustizia Francesco Zagaria detto Ciccio e’ Brezza, è anche vero che lo stesso Gup ha escluso dal rinvio a giudizio l’aggravante camorristica, ossia la configurazione di un reato attraverso il quale l’imputato avrebbe favorito gli interessi del clan dei Casalesi, così come era previsto fino a qualche tempo fa dall’articolo 7 della legge 203 del ’91, divenuto poi parte integrante dell’articolo 416 bis del Codice Penale, che ora lo prevede nel suo comma 1.