ESONDAZIONE VOLTURNO. Chiesto lo stato d’emergenza, scuole chiuse fino a sabato. E intanto arriva la nuova ondata di maltempo e gelo

CAPUA Con nota inviata alla Regione Campania e alla Prefettura di Caserta, il sindaco di Capua Adolfo Villani ha richiesto l’attivazione, con massima urgenza, dello stato di emergenza.

L’effetto della piena del Volturno ha sommerso d’acqua svariate parti della città, di cui è stata trasmessa comunicazione nella nota: zona Largo Eboli; Via Brezza/ via Marra; zona Frascale; Località La Monaca e sottopasso via Santa Maria la Fossa. Il primo cittadino di Capua ha anche firmato l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole cittadine, fino a sabato 21. Intanto in Campania si aspetta la nuova ondata di pioggia, vento e soprattutto di gelo. Una nuova

allerta

meteo di criticita’ arancione e’ prevista dalla Protezione civile regionale a partire dalle 12 di domani finoalle 8 di sabato 21 gennaio.