Esorcismi e sesso, chiesti 22 anni di carcere per l’ex sacerdote Michele Barone

CASAPESENNA – La procura della repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto 22 anni di carcere per Michele Barone, l’ex sacerdote del Tempio di Casapesenna, accusato di maltrattamenti nei confronti di una giovane di Maddaloni, durante sedute esorcistiche medievali, e di violenza sessuale nei confronti di due fedeli.

La richiesta è stata formulata dal pubblico ministero Daniela Pannone. Invocati anche 5 anni per Luigi Schettino, dirigente del commissariato di Maddaloni, 8 anni e 3 mesi per il padre e 7 per la madre della ragazzina che ha subito gli esorcismi dell’ex prete.