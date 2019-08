Esplode nella notte mega petardo. A S. FELICE A CANCELLO pensano di stare a Copacabana

SAN FELICE A CANCELLO – Contenti loro, i sanfeliciani. Probabilmente pensano di appartenere alla nazione brasiliana, dove a Capodanno è estate piena e si fanno i bagni a 40 gradi. E così, stanotte, un super petardo, proprio simile a quelli che si sparano nella notte di San Silvestro, è deflagrato nei pressi di Piazza San Giovanni XXIII.

Ovviamente in questi casi, come una sorta di riflesso condizionato, si ha sempre la necessità di dover tenere dentro una remota possibilità che possa trattarsi di una roba offensiva e non semplicemente dello scherzo di un deficiente. Però, questo è successo e questo scriviamo.