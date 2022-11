Estorsione ai danni dei vicini, la Cassazione annulla le condanne per i due fratelli Fontana

Accolto il ricorso presentato dagli avvocati della difesa: i due erano stati condannati in primo e secondo grado a 6 e 5 anni.

CASAPESENNA/CASAL DI PRINCIPE (gv) La suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Paolo Caterino e Garofalo, annullando, senza rinvio, la condanna ad anni 6 e anni 5 per i fratelli Sebastiano e Pasquale Fontana.

I due erano stati condannati in primo e secondo grado dalla Corte di Appello di Napoli per estorsione in danno dei vicini di terreni Vicigrado/Galoppo per una vicenda di un danneggianento. La difesa aveva sempre sostenuto che perĂ² le richieste erano legittimate dai danni patiti. Dopo la lunga vicenda giudiziaria la Cassazione ha riconosciuto quanto chiesto fin dal primo grado dall avvocato Caterino, mettendo finalmente la parola fine alla lunga odissea giudiziaria.