Estorsione armata ad un imprenditore. Giudizio immediato per Gianni Sicilia e Luigi del Villano

CASAPESENNA/ SESSA/CELLOLE-(gv) Fissato il giudizio immediato per due nuove presunte leve del clan dei Casalesi. Pretendevano soldi da un imprenditore di Cellole M. in nome della famiglia Zagaria di Casapesenna ma anche della ‘ndrangheta. L’obiettivo era fagli pagare una somma di denaro come saldo di lavori edili effettuati da una ditta della provincia di Caserta in un capannone industriale destinato allo stoccaggio di rifiuti dell’imprenditore con una maggiorazione del 5% dell’importo dei lavori.

L’uomo è stato minacciato con armi anche perché non comprasse una società attiva nella raccolta e trasporto rifiuti speciali a Frosinone. Saranno processati Gianni Sicilia, 59 anni, e Luigi Del Villano, 49 anni, difesi dagli avvocati Domenico Della Gatta e Mirella Baldascino.