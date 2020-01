CASERTA – Resistenza a pubblico ufficiale ed estorsione. Questi i reati di cui è accusato un 40enne casertano, arrestato dai carabinieri della stazione di Cervinara, in provincia di Avellino, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Avellino. Rintracciato e condotto in caserma, dopo le formalità di rito l’arrestato è stato portato alla Casa di Circondariale di Bellizzi (Sa).