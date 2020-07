Estorsione in nome del clan, “l’elettricicsta” è libero

CASTEL VOLTURNO – Giovanni Arillo “l’elettricista” torna libero mentre sono state confermate le ordinanze di custodia cautelare in carcere per Francesco Barbato, Francesco Sagliano, Pasquale Musciarella e Antonio Cacciapuoti. Così ha deciso la gip del tribunale di Napoli De Micco. Si tratta della banda di estorsori arrestati il 16 luglio dai carabinieri delle stazione di Castel Volturno e Pinetamare e dai militari del Reparto Territoriale di Mondragone per estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un imprenditore del settore nautico di Castel Volturno (LEGGI QUI).