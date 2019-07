CASAL DI PRINCIPE – Scarcerato dal gip De Bellis Nicola Virgilio arrestato venti giorni fa per estorsione per il clan dei Casalesi (LEGGI QUI). Si tratta del fratello di Claudio Giuseppe Virgilio, ritenuto dall’autorit√† giudiziaria elemento di spicco del clan dei Casalesi, fazione Iovine. Il difensore Angelo Raucci ha ottenuto gli arresti domiciliari per il suo cliente.