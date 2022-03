Estorsioni agli imprenditori targate clan dei Casalesi: condannati Lattanzio, Iorio e Puocci

Sentenza della corte d’Appello: Lattanzio dovrà scontare 2 anni e otto mesi. Iorio condannato a 6 anni e 10 mesi, mentre per Puocci confermata la condanna a 7 anni già inflitta in primo grado

SAN CIPRIANO D’AVERSA (gv) Uscita la sentenza della Corte d’Appello per le estorsioni targate clan dei Casalesi: Emiliano Lattanzio, difeso dall’avvocato Paolo Caterino ha ottenuto la derubricazione del reato di violenza privata ed ha avuto la condanna ridotta ad anni 2 e mesi 8. In primo grado aveva ricevuto 3 anni e 6 mesi. Luigi Iorio ha avuto la riduzione a 6 anni e 10 mesi (in primo grado anni 7 e 6 mesi). Per Cesare Puocci confermata la condanna a 7 anni già inflitta in primo grado. Iorio e Puocci erano difesi dagli avvocati De Stavola e Diana.