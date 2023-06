Estorsioni dei Quaqquaroni a commercianti e imprenditori: 6 condanne

Tra le imprese sottoposte ad estorsione anche quella della raccolta rifiuti

MARCIANISE – Estorsioni a commercianti ed imprenditori della zona di Marcianise da parte del clan Piccolo-Letizia, 6 condanne.

Il gup Fabio Provvisier ha inflitto 13 anni e 4 mesi a Gaetano Monica, 23 anni, condannato per le estorsioni. Il pm aveva invocato nei suoi confronti 18 anni di cella ma hanno retto le argomentazioni del difensore, con l’assoluzione per l’imputazione di associazione di stampo mafioso. Dodici anni sono stati inflitti all’imprenditore Agostino Piccolo, oggi collaboratore di giustizia, con le attenuanti per le dichiarazioni rese durante il procedimento. Il gup ha inoltre inflitto 8 anni e 6 mesi per Salvatore Letizia, 10 anni per Amedeo Belvisto, 8 anni per Pasquale Regino. Infine, 4 anni è la pena inflitta al meccanico Antonio Ottavio Sorbo. Secondo quanto è emerso dalle indagini, Agostino Piccolo avrebbe dato indicazioni a Francesco Piccolo (deceduto) e a Gaetano Monica riguardanti i commercianti da sottoporre ad estorsione.