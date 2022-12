Estorsioni nel casertano: arrestato Michele Ferraro

Deve scontare 4 anni di reclusione

CASERTA – La Squadra Mobile di Caserta ha notificato a Michele Ferraro, nipote di Andrea Ferraro alias “Sartana” rimasto ucciso anni addietro in una guerra tra clan di camorra, un’ordine per la carcerazione dovendo espiare una pena a 4 anni di reclusione per associazione di stampo mafioso ed estorsione.

Secondo l’accusa Ferraro, originario di Maddaloni ma residente a San Clemente, avrebbe commesso estorsioni ai danni di imprenditori dell’area tra Maddaloni e San Nicola la Strada.

Tradotto in carcere.