Estorsioni per i CASALESI. Invocate 24 condanne

CASAL DI PRINCIPE – Il pubblico ministero della Dda Maurizio Giordano ha invocato 10 anni per Giovanni Agnifili, 21 anni per Pasquale Ciocia, 6 anni per Giacomo D’Aniello, 1 anni per Amedeo Fabozzo, 10 anni per Gaetano De Biase, 7 anni per Luciano Esposito, 12 anni per Agostino Fabozzo, 6 anni per Agostino Paciello, 2 anni e 7 mesi per Antonio Verde, 6 anni e 8 mesi per Gennaro Corzo, 2 anni e 8 mesi per Luigi Macchione, 6 anni per Nicola Mastrillo, 6 anni per Emilio Mazzarella, 2 anni e 8 mesi per il pentito Nicola Cangiano. Chiesta l’assoluzione per Domenico Menditto.

Si tratta di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia che ha permesso di individuare e documentar le condotte di un gruppo criminale nell’ambito del quale gli indagati, dopo essersi presentati presso numerosi esercizi commerciali, hanno tentato di compiere estorsioni, portandone alcune a compimento, avvalendosi della forza d’intimidazione promanante dall’appartenenza alla camorra nelle sue articolazioni territoriali denominate “fazione Bidognetti” e “fazione Schiavone” del “clan dei Casalesi”.