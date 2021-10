Estorsioni per il clan dei Casalesi. Chieste 6 condanne

CARINARO/TEVEROLA – Il pm della Dda Fabrizio Vanorio ha invocato sei condanne nei contro di altrettanti esponenti del gruppo Di Grazia del clan dei casalesi. Davanti al gup Colucci del tribunale di Napoli, nel processo con rito abbreviato, sono stati chiesti 6 anni per Mario Sacco, 8 anni per Francesco Di Grazia, 5 anni ciascuno per Paolo Di Grazia, Riccardo Di Grazia e Salvatore Di Domenico, 3 anni e 4 mesi per Luciano Cantone. Invocata, per gli ultimi tre, l’attenuante della collaborazione di giustizia.

Su accusati a vario titolo di associazione di stampo mafioso ed estorsioni ai danni di commercianti ed imprenditori di Carinaro e Teverola.