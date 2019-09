Evade dagli arresti domiciliari. Beccato per strada

SAN PRISCO – Nel pomeriggio di ieri personale della Squadra Volante del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere ha tratto in arresto Pasquale Santoro, nato il 04.02.1989 a Caserta e residente in San Prisco alla via Bixio nr.4, pregiudicato per reati contro il patrimonio, resosi responsabile del reato di evasione.

In particolare, il medesimo non veniva trovato all’interno dell’abitazione ove era ristretto in regime di arresti domiciliari disposti dal tribunale di Napoli a seguito di altro procedimento penale.

Le immediate ricerche effettuate consentivano agli operanti di bloccare e trarre in arresto il predetto alle ore 17,00 circa in San Prisco.

L’arrestato nella odierna mattinata è stato tradotto presso il locale Tribunale per essere giudicato con rito direttissimo.