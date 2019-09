Evade per una fuga d’amore con la ragazza. 33enne ritrovato in un casolare

VILLA LITERNO – E’ durata poco la fuga per amore di un 33enne, pregiudicato ristretto ai domiciliari, A.T.S., di origini rumene, ma da tempo domiciliato nell’agro aversano.

Il giovane, accusato di furti di rame, era fuggito dagli arresti domiciliari per incontrarsi con la sua ragazza e al momento del controllo i carabinieri, ieri mattina, non lo hanno trovato nella sua abitazione. A quel punto è partito l’allarme e le ricerche da parte della Compagnia di Casal di Principe. Il 33enne, dopo poco, è stato ritrovato in un casolare sulla Trentola-Ischitella insieme alla sua donna. Ora è in attesa di essere giudicato con rito direttissimo in camera di sicurezza.