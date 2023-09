Evade dal centro immigrati, rintracciato e arrestato

L’uomo era agli arresti domiciliari per spaccio di droga.

CASTEL VOLTURNO. E’ stato sorpreso dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone in viale lago di Bracciano a Castel Volturno, in provincia di Caserta, il 37enne gambiano che questa mattina, senza alcun giustificato motivo, si è allontanato dal Centro Immigrati di Castel Volturno dove, dopo la detenzione in carcere per reati in materia di sostanze stupefacenti, era stato ristretto ai domiciliari.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, stava liberamente passeggiando sulla pubblica via, incurante dell’evasione poc’anzi commessa.

Bloccato e accompagnato in caserma è stato arrestato e risottoposto ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.