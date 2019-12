Evasore simula dono patrimoniale da 4milioni di euro a moglie e fratelli. Denunciato

CALVIZZANO/NAPOLI – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di

Napoli hanno denunciato per sottrazione fraudolenta al pagamento

delle imposte un cittadino originario di Calvizzano (NA) che è stato

destinatario di numerose cartelle esattoriali, per un ammontare

complessivo di 645.000 €, derivanti dall’omesso pagamento

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

In particolare, il I Gruppo Napoli – 1° Nucleo Operativo Metropolitano,

coordinato dalla Procura della Repubblica di Napoli – 3^ Sezione

Criminalità Economica ed Informatica, ha approfondito la posizione di

un debitore dell’Erario, i cui atti di donazione e di usufrutto di un

immobile e di un complesso industriale sono apparsi sin da subito

sospetti alle Fiamme Gialle.

Gli stessi, del valore complessivo di 4.500.000 di €uro, sono stati

stipulati nel 2013 a favore della moglie e dei fratelli, che erano

pienamente a conoscenza della sua rilevante esposizione debitoria.

Nello specifico, gli accertamenti hanno documentato lo

spossessamento doloso dei beni al fine esclusivo di eludere la

procedura di riscossione da parte dell’Erario.

L’operazione si inserisce nel quadro della più ampia azione di

contrasto all’evasione fiscale condotta dalla Procura della Repubblica

di Napoli e dalla Guardia di Finanza.