CORONAVIRUS. Muore a 70 anni Elio. Ex giocatore e bandiera del calcio locale

PIETRAMELARA – Aveva da poco raggiunto quota 70 anni Elio Saviano, conosciutissimo nell’area dell’Alto Casertano per essere stato uno dei protagonisti dello sport della zona. Originario di Pietramelara e con la squadra della sua città tatuata nel cuore, Saviano è stato uno dei giocatori più rappresentativi della compagine pietramelarese.

Per questo motivo in città la tristezza è tantissima per il decesso all’ospedale covid di Maddaloni dell’ex calciatore. Anche il figlio Renato per diverso tempo ha calcato i campi, vestendo anche la casacca azzurra per la primavera del calcio Napoli.