Ex carabiniere casertano spara e uccide il suo rivale in amore: “Voglio parlare”

TEANO – Sta vivendo un processo in rito abbreviato in qualità di imputato, Giuseppe Molinaro, 57 anni, di Teano, fino a poco tempo fa in servizio come carabiniere che quasi dodici mesi fa ha ucciso Giovanni Fidaleo, direttore dell’albergo Nuova Suio, e ha ferito gravemente la trentenne Miriam Mignano di Castelforte.

Molinaro deve rispondere di omicidio volontario, tentato omicidio e anche del furto del telefono della donna e dello stalking di cui si sarebbe reso protagonista non accettando la conclusione della sua relazione con la donna.

Nel prossimo appuntamento in udienza, Molinaro parlerà, visto che il giudice ha accolto la sua richiesta di dichiarazioni spontanee.