Ex detenuto risarcito. Aveva scontato la pena in condizioni inumane

CARINOLA – Il magistrato di sorveglianza Lucia De Micco ha accolto il reclamo presentato da C.C., napoletano, 26 anni, che ha ottenuto un risarcimento di oltre 6mila euro di indennizzo per detenzione in condizioni inumane e degradanti.

Il 26enne, attualmente libero, aveva presentato ricorso per le condizioni di sovraffollamento nelle carceri di Poggioreale, Carinola e Ariano Irpino per violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Nelle celle non era garantito uno spazio minimo di tre metri per ogni detentuo. La richiesta risarcitoria per il carcere di Carinola è stata rigettata mentre è stata accolta quella per i 780 giorni trascorsi nelle case circondariali di Ariano Irpino e Poggioreale.