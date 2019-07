Ex militare si finge carabiniere di scorta e truffa decine di persone

SANTA MARIA CAPUA VETERE – (t.p.) Ex militare si spaccia per carabiniere della scorta di un noto magistrato e truffa decine di persone. Si tratta di O.A., 30 anni di Nocera Inferiore, finito sotto accusa dopo una serie di denunce, alcune consumate in provincia di Caserta e altre in provincia di Latina. Sono state proprio due persone di S. Cosma e Damiano a presentare la denuncia a carico del giovane per essere stati raggirati di 9 mila euro per l’acquisto di due auto.

Secondo una tecnica ben collaudata, il 30enne faceva credere di favorire queste persone nell’acquisto di auto sequestrate all’autorità giudiziaria e poi destinate all’asta ma prendeva i soldi e non avrebbe mai dato le vetture indicate nella contrattazione.

Due delle vittime sono assistiti dall’avvocato Enzo Domenico Spina. Nel corso di una perquisizione dei carabinieri di Nocera nei pressi della sua abitazione gli è stata sequestrata anche una divisa degli uomini dell’Arma.