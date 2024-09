IL NOME. ARRESTATO ex calciatore della Casertana

Ha militato anche nella Nazionale under 15

CASERTA – Nel pomeriggio di martedì, gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato in via Sant’Andrea Avellino un soggetto che, dopo aver ricevuto del denaro da una persona, stava prelevando qualcosa dal sottosella di uno scooter in stato di abbandono.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 210 euro, suddivisi in banconote di vario taglio; nel vano sottosella, invece, sono stati rinvenuti 30 involucri di hashish del peso complessivo di circa 185 grammi e 65 bustine contenenti circa 83 grammi di marijuana.

Per tali motivi, un 21enne napoletano è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti. Si tratta di Luigi D Pierno, ex promessa del calcio campano: ha militato nelle giovanili della Casertana e nella Nazionale Under 15.