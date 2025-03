Fa il pazzo con l’auto dal benzinaio e i carabinieri gli trovano cocaina in auto: 34enne ai domiciliari

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASAL DI PRINCIPE – Il giudice per le indagini preliminari Dario Berrino del tribunale di Napoli Nord con sede ad Aversa ha convalidato l’arresto di Mariano Bianco, 34enne, con la reclusione domiciliare disposta nell’ordinanza di convalida.

Il 34enne era stato fermato dai carabinieri in via Circumvallazione dopo una manovra pericolosa all’altezza della pompa di benzina. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato hashish e cocaina, pronti per il confezionamento di almeno 45 dosi, e due bilancini di precisione. Bianco è accusato di detenzione ai fini di spaccio ed è difeso dall’avvocato Mirella Baldascino.