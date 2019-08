Fa la spesa e paga con i soldi falsi. Ora è caccia alla truffatrice

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Paga la spesa con delle banconote false e viene ripresa dalla telecamera interna. L’episodio è avvenuto questa mattina in una salumeria di Pescopagano, e ad accorgersi che una donna aveva pagato con banconote contraffatte e’ stata la la cassiera. La malvivente è riuscita comunque a dileguarsi senza lasciare traccia, così come viene spiegato in un post pubblicato su Facebook, dove si invitano i negozianti a prestare la massima attenzione verso una donna che solitamente sosta la propria autovettura, una fiat punto grigia o azzurrina, poco distante dagli esercizi commerciali. Al post è stata aggiunta anche una immagine che ritrae la presunta truffatrice di spalle, mentre è in procinto di pagare la spesa.