CASERTA. FabLearn Italy, tecnologia applicata alle discipline umanistiche: nuova sfida vinta dal liceo Diaz

La professoressa Abbate ha guidato anche i suoi alunni della 1F Scienze Applicate nel progetto “Straccia il pregiudizio”. Soddisfatto il preside Suppa.

CASERTA Il Diaz nell’anno scolastico 21/22, nonostante la situazione critica legata alla pandemia, ha visto alunni e docenti impegnati in importanti attività sulle Stem attività che ha consentito la partecipazione al FabLearn Italy 2021 conferenza internazionale per l’innovazione didattica . È sotto la guida della prof.ssa Emma Abbate che utilizzando il machine learning e il pensiero computazionale applicati allo studio del Latino hanno realizzato una chatbot “Would you please call me Marco Tullio? : Cicero, a chatbot from the past” e hanno “parlato” con Cicerone. Infatti la chatbot è un software che simula ed elabora le conversazioni umane (scritte o parlate), consentendo agli utenti di interagire con i dispositivi digitali come se stessero comunicando con una persona reale. La classe coinvolta nella realizzazione delle chatbots: 4 I. Tutti gli alunni hanno creato la chatbots ma per qualità del prodotto digitale si sono distinti: Grazia Aspromonte e Dennis Marotta.

Il Dirigente Scolastico ing Luigi Suppa plaudendo all’impegno profuso dalla docente Abbate ha dichiarato: “ La tecnologia applicata anche alle discipline umanistiche è tra gli obiettivi che il Diaz persegue anche con il Polo di ricerca. Sono particolarmente soddisfatto anche delle attività di Educazione Civica svolte durante la CODE WEEK svoltasi sempre a Bruxelles in continuità con le attività di Educazione alla legalità svolte nell’ultimo decennio”

Infatti l’instancabile professoressa Abbate ha guidato anche i suoi alunni della 1F Scienze Applicate nel progetto “ Straccia il pregiudizio” che si è svolto sempre nelle modalità del machine learning e le altre prime 1 L -1 D- 1 F in esperienze immersive sulla forestazione attraverso gli insetti impollinatori.

L’implementazione della didattica attraverso l’uso consapevole e creativo della tecnologia informatica non solo ha condotto gli alunni alla partecipazione, ma per lo scenario di apprendimento “Hope is the thing with feathers” – Poetry through the lens of computational thinking” (“La speranza è quella cosa con le piume” – La poesia attraverso la lente del pensiero computazionale) la classe 4I del Liceo Scientifico Diaz ha vinto la IBM SKillsBuild Competition.