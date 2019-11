FACEBOOK E INSTAGRAM DOWN: disagi in tutto il mondo. I DETTAGLI

CASERTA – Da circa un’ora Facebook e Instagram risultano “down” per diversi utenti in varie parti del mondo. Sul sito Downdetector sono migliaia le segnalazioni di malfunzionamento per i due social network, entrambi di proprieta’ di Mark Zuckerberg. A livello geografico, le segnalazioni coinvolgono l’Europa, il Nord America e il Sud America. Alcune centinaia di segnalazioni riguardano la chat Messenger. Su Twitter diversi utenti stanno postando messaggi con gli hashtag #facebookdown e #instagramdown. C’e’ chi non riesce ad accedere a Facebook e pubblica lo screenshot dell’avviso visualizzato sul social: “Facebook al momento non e’ disponibile a causa di un’operazione di manutenzione e dovrebbe tornare a essere disponibile tra pochi minuti”.