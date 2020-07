False assicurazioni online. TUTTI I NOMI dei TRUFFATI dai fratelli Catena & co

VILLA LITERNO – Il terzo e quarto capo di imputazione entrano effettivamente dentro al comportamento e al meccanismo truffaldino dell’organizzazione dedita alle false assicurazioni, con base a Villa Literno e con a capo i fratelli Federico e Dionigi Catena. Si tratta delle ipotesi accusatorie di truffa aggravata.

Il reato sarebbe stato consumato attraverso siti internet che pubblicizzavano le agenzie assicurative create ad hoc, un cui elenco, formato da 16 portali, potete leggere negli stralci in basso. L’ordinanza contiene anche i nomi di tutte le persone, vittime dell’organizzazione, che hanno presentato denuncia già dal 2017 e che eventualmente si costituiranno parte civile al processo. L’elenco completo lo leggete in calce.

Si tratta di soggetti italiani e stranieri, da nord a sud, che hanno acquistato le polizze assicurative in rete, poi risultate false. Ovviamente, l’elenco qui in basso si riferisce ai fatti scoperti dalle indagini, ma è possibile ipotizzare che di persone truffate ce ne siano state molte altre.

Gli indagati per i capi C e D sono Federico Catena, Salvatore Piccerillo, Vittorio Alfiero, Andrea Alfiero, Yakoub Mouzhir, Giuseppe Caterino, Dario Santoro, Davide Della Corte, Tammaro Della Corte, Antonio Verone, Anna Angelino Mangiapelo, Massimo Palmacci per il primo e Dionigi Catena, Antonio Di Dona, Ayoub Mouzhir, Francesco Pacia, Nicola Di Tella, Marco Catena, Michele De Rosa, Virginia Ranieri e Giuseppe Catena per il secondo.

Qui sotto il dettaglio.

QUI SOTTO LO STRALCIO DELL’ORDINANZA