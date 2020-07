Famiglia al mare e ladri in azione: svaligiata la casa di un imprenditore. Bottino: 10mila euro

SUCCIVO – A Succivo in via Salvo D’Acquisto, una banda di ladri ha svaligiato la casa di un imprenditore, fuori per il fine settimana con la famiglia. I ladri avrebbero portato via 10mila euro tra contanti e gioielli. L’uomo ha avvertito la polizia quando l’antifurto dell’abitazione lo ha avvisato della presenza di estranei in casa. Due ore per rientrare dal litorale laziale che hanno consentito ai banditi di agire in tranquillità. La vittima, al rientro, ha trovato la casa a soqquadro. Tre i banditi muniti di flex che hanno agito, portando via anche due cellulari.