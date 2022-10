CASERTA Fanno irruzione nell’appartamento di via Ferrarecce e trovano 130 grammi di droga: 26enne nei guai

E.S.R., queste le iniziali del suo nome, era già attenzionato dai poliziotti per la possibile attività di spaccio.Per questo gli agenti hanno effettuato la perquisizione all’interno dell’appartamento

CASERTA Gli hanno trovato in casa 132 grammi di stupefacenti (57 grammi di cocaina, 44 grammi di hashish e 31 di marijuana). La droga è stata sequestrata dagli agenti della squadra mobile della polizia di Caserta ad un 26enne residente in via Ferrarecce. E.S.R., queste le iniziali del suo nome, era già attenzionato dai poliziotti per la possibile attività di spaccio.Per questo gli agenti hanno effettuato la perquisizione all’interno dell’appartamento, trovando anche un bilancino di precisione e 860 euro in contanti, divisi in banconote di piccolo taglio.

