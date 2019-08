FAR WEST davanti al McDonald’s e al bar Paradise. Due ragazzi, uno armato di coltello, seminano il panico

SAN PRISCO – Quando si dice “il senso di insicurezza”. Quello che è successo ieri sera prima delle 20 tra la Statale appia e la sua parallela, cioè via Agostino Stellato, in quel di San Prisco, ne è la rappresentazione esemplare. Una lite, probabilmente, per futili motivi o per cose attinenti alle vicende interne alle piccole bande della micro delinquenza locale. La prima bagarre avrebbe coinvolto dei ragazzi che abitano proprio accanto al McDonald’s che affaccia lungo la statale appia. La rissa si è sviluppata, poi, soprattutto, in via Stellato, d avanti al noto bar Paradise che, come chi abita in quella zona sa, è molto frequentato e ha a disposizione un’ampia area in cui sono insediati tavolini anche per intrattenersi per tempi medio-lunghi.

E sono stati proprio gli uomini della sicurezza del Paradise ad intervenire, allontanando, con legittime modalità spicce, i ragazzi della rissa. Si è notato, però, che uno di questi, era armato di un coltello. Stando alle prime testimonianze di persone presenti al fattaccio, si tratterebbe di due ragazzi con un forte accento napoletano e molto somiglianti tra loro, forse gemelli. Quello armato di coltello era più piccolo di statura, entrambi poi erano tatuati con un filo di barbetta e dall’apparente età di 15/16 anni.

La presenza massiccia di persone, sia dal lato del bar Paradise, sia da quello del McDonald’s ha creato una scena da vero e proprio far west. Il fuggi fuggi generale ha riempito di inquietudine e di paura i due locali all’interno dei quali in decine e decine si sono rifugiati, proteggendo soprattutto i tanti bambini presenti sul posto.