Far west sul litorale: lite per un posto auto sfocia nel sangue

“Viviamo un’escalation di violenza senza pari” così Francesco Emilio Borrelli

REGIONALE– Lite per un posto auto sfocia nel sangue: persone ferite a colpi di pistola ad aria compressa.

“Quanto accaduto Varcaturo ha dell’assurdo. Per una banale lite per un posto auto si è arrivati alla violenza e si è sfiorata la tragedia. Un uomo ha estratto una pistola ad aria compressa ed ha ferito una persona con due colpi al torace e colpendola con il calcio dell’arma. Ormai siamo al far west, non esistono più freni e ognuno si sente libero di fare ciò che vuole. Viviamo un’escalation di violenza senza pari, anche per le banalità si trasformano in guerriglie. Occorre porre un freno, e per farlo servono punizioni esemplari per questi atti inconsulti. Tolleranza zero”.

Lo ha dettodeputato di Alleanza Verdi-Sinistra.