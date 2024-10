Farmacista si lancia nel vuoto dal quinto piano e muore

A farne la scoperta un condomino, questa mattina all’alba

MADDALONI/SAN NICOLA LA STRADA – Una tragedia si è consumata questa notte a San Nicola la Strada: una donna di 53 anni si è lanciata dal quinto piano del parco Ada Sole in via Grotta 66 morendo sul colpo. Il cadavere è stato ritrovato, questa mattina all’alba, da un condomino che ha subito lanciato l’allarme. La vittima Filomena Sorrentino, originaria di Maddaloni coniugata Silvio Iacomino promotore finanziario, svolgeva il lavoro di farmacista per anni presso la farmacia in via Milano, nelle vicinanze della caserma di carabinieri ma da qualche tempo aveva cominciato a lavorare, svolgendo sempre la stessa professione, a Maddaloni. Lascia 3 figli