Fatture false emesse per creare il “fondo nero”, 38enne torna libero. ECCO CHI E’

VILLA DI BRIANO – Rimasto coinvolto nella maxi inchiesta Restore, i giudici del tribunale del Riesame, accogliendo l’istanza del legale, ha revocato gli arresti domiciliari a Salvatore Dell’Imperio, 38enne di Villa di Briano. L’inchiesta, che fece scattare 34 misure cautelari, fece emergere come alcune imprese edili versassero soldi nelle casse di società “cartiera” per operazioni risultate inesistenti e per le quali veniva emessa fattura. I soldi, successivamente, venivano fatti transitare su conti correnti di comodo e prestanome.

Il denaro poi veniva prelevato rientrando maggiorato di una percentuale che andava a costituire un fondo nero che veniva utilizzato per pagare i dipendenti irregolari o per corrompere funzionari pubblici compiacenti.