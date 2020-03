Febbre alta e difficoltà respiratorie. In via Stellato arriva il 118 per il tampone

SAN PRISCO (gb) – È stato effettuato nel primo pomeriggio odierno, da parte degli uomini del 118, un tampone faringeo per il Covid 19 ad una donna residente in via Agostino Stellato.

Da giorni la donna lamentava difficoltà respiratorie e febbre alta. Ha così deciso di contattare il proprio medico curante, che la ha consigliato di chiamare un’ambulanza. Continuano nel frattempo gli interventi di Carabinieri e Polizia Municipale sul territorio, con diverse persone beccate in strada senza una motivazione legittima.