Ferito alla testa da un colpo di pistola. Imprenditore rischia di perdere la vista

CAPRIATI AL VOLTURNO – La storia risale al 5 agosto scorso, quando il 50enne Vincenzo Pistacchio, proprietario della struttura ricettiva Antico Forno, ubicata nel territorio di Ciorlano, venne ritrovato dai familiari in una pozza di sangue e fu trasportato al pronto soccorso. Ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Veneziale di Isernia in un primo momento, così come riferirono i parenti, per un violento trauma cranico provocato dalla caduta dal trattore. Solo dopo l’esame Tac, i medici riscontrarono che la profonda lesione era dovuta ad un proiettile conficcato nel cranio.

Ora, a distanza di 25 giorni e dopo accurate indagini si è scoperto che in realtà l’uomo si era ferito con una pistola con la quale stava sparando per addestramento.

Le condizioni di salute dell’imprenditore sono migliorate nettamente tanto che ha potuto lasciare l’ospedale per fare rientro a casa.

A seguito di quel tragico episodio però ora l’uomo ha perso quasi completamente la vista e solo le lunghe cure prescritte dai medici potranno far sperare in un recupero dei decimi.