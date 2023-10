Ferito meccanico mentre monta la bombola gpl, ricoverato in ospedale

SPARANISE – È ricoverato in buone condizioni all’ospedale di Sessa Aurunca il meccanico operante in un’officina di Sparanise rimasto ferito durante delle operazioni in officina.

Sarebbe stato un buco, causato forse dal trapano in funzione, nella condotta dell’auto ad alimentazione Gpl che stava aggiustando, a provocare la fuoriuscita di acqua vaporizzata, un fortissimo getto che l’ha colpito al volto.

Soccorso dai colleghi è stato quindi trasferito al San Rocco di Sessa Aurunca.