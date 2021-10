Fermato dai carabinieri con pistola e fucile semiautomatico, lunedì l’interrogatorio di convalida

L’uomo, che deve rispondere del reato di porto abusivo di armi, sarà assistito dall’avvocato Paolo Caterino.

SAN CIPRIANO D’AVERSA È stato fissato per lunedì l’interrogatorio di convalida a carico di Pietro Pirozzi di San Cipriano d’Aversa, arrestato per armi ieri. L’uomo, che sarà assistito dall’avvocato Paolo Caterino, è stato fermato nel pomeriggio di ieri dai carabinieri della stazione di San Cipriano d’Aversa, nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto in quel comune. I militari hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato per porto abusivo di armi.

I militari dell’Arma, visto il fare sospetto dell’uomo all’atto del controllo, lo hanno sottoposto a perquisizione personale e veicolare trovandolo in possesso, senza titolo e in luogo pubblico, di una pistola cal. 7.65, occultata nella tasca dei pantaloni, e un fucile semiautomatico cal. 12, custodito nel portabagagli della sua autovettura. Entrambe le armi, sottoposte a sequestro, sono di sua proprietà, regolarmente detenute e complete di munizionamento.