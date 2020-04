MADDALONI – Ieri sera i carabinieri della stazione di Maddaloni hanno tratto in arresto Nicola Di Pellegrino, 64 anni del posto. Il fatto è accaduto in Piazza Matteotti: l’uomo è stato fermato per un controllo anti-covid dei militari dell’Arma. Alla richiesta di fornire le generalità, si è rifiutato. Poi ci sono state delle minacce ai militari. A quel punto l’uomo è stato arrestato ai domiciliari.