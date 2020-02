Festa grande ad AVERSA. Nonna Emma compie 104 anni

AVERSA – (Christian e Lidia de Angelis) Auguri nonna Emma Cioffo, per aver raggiunto 104 anni. Oggi festa grande ad Aversa, per il raggiungimento dell’importantissimo traguardo raggiunto dalla nonnina Emma, che ha festeggiato i suoi 104 anni. La donna è la madre di Suor Bonaventura del Convento di Santa Lucia ad Aversa. La donna sempre sorridente e determinata ha vissuto più di un secolo di vita, portando avanti la famiglia con amore e determinazione, un pezzo di storia che testimonia l’evoluzione di un paese, attraverso le guerre e la ricostruzione di una comunità. Questo l’augurio della nipote Iole Flerale che scrive: “La nostra cara zia, nonna, amica e una mamma meravigliosa Emma Cioffo dove la figlia Bonaventura Suor fa la Superiore del nostro antichissimo convento di Santa Lucia Aversa Oggi per lei e un giorno speciale e un compleanno speciale, compie i suoi 104 con il cuore gli facciamo tantissimi auguri.”