Festante c’è a Vallelunga: prestazione di spessore nella Porsche Carrera Cup Italia

Rimonta spettacolare in gara uno per Aldo Festante, che conquista un sesto posto e ancora punti a Vallelunga. Qualifiche sfortunate e una gara due complicata non gli permettono di esprimere tutto il suo potenziale.

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP. CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX

CAPUA – Aldo Festante ha chiuso con due risultati a punti il penultimo round della Porsche Carrera Cup Italia 2024 disputatosi nel weekend appena trascorso all’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga.

Il pilota del team Dinamic Motorsport, al volante della Porsche 911 GT3 Cup #15, ha dimostrato fin dalle prime battute di essere veloce, con un ideal time che avrebbe potuto proiettarlo tra i primi cinque nelle qualifiche. Tuttavia, una bandiera rossa a tre curve dalla fine della sessione cronometrata ha bloccato il suo miglior tentativo, costringendolo a partire dall’undicesima posizione sia in gara uno (1’34.472) che in gara due (1’34.749).

Nel primo confronto, pur partendo dall’undicesima casella, Festante ha subito mostrato un passo competitivo, sfruttando al massimo ogni opportunità per rimontare. Grazie ad una condotta di gara intelligente e decisa, è riuscito a risalire fino alla sesta posizione, conquistando punti preziosi e dimostrando ancora una volta le sue capacità di gestione gara in situazioni difficili.

Più complessa gara due. Festante è scattato bene, ma ha perso alcune posizioni nei primi giri, trovandosi a dover lottare per recuperare. Nonostante l’intensa battaglia, il pilota ha mantenuto una buona costanza e alla fine ha chiuso all’undicesimo posto, portando a casa ulteriori punti per la classifica.

Aldo Festante:

“È stato un weekend positivo anche se la qualifica ha inciso su quello che sarebbe potuto essere un migliore risultato. Il potenziale c’era, specialmente in qualifica, dove con l’ideal time avrei potuto entrare nella top five, ma la bandiera rossa mi ha penalizzato proprio a pochi metri dalla conclusione del mio giro migliore. In gara uno sono stato molto soddisfatto della rimonta che mi ha portato fino al sesto posto. Gara due è stata più difficile, ho lottato duramente per recuperare alcune posizioni, ma alla fine mi sono dovuto accontentare dell’undicesimo posto perché eravamo tutti molto veloci e superare non era facile. Ringrazio il team per il loro lavoro e tutti gli amici e partners che sono venuti a trovarci in pista: il clima è stato fantastico e il sostegno davvero prezioso”

La Porsche Carrera Cup Italia 2024 proseguirà i prossimi 5-6 ottobre all’Autodromo Nazionale di Monza, ultimo round della stagione 2024.

Classifica Porsche Carrera Cup Italia 2024

1. Keagan Masters pt. 167; 2. Larry Ten Voorde pt. 166; 3. Marvin Klein pt. 155; 4. Lirim Zendeli pt. 134; 5. Diego Bertonelli pt. 91; 6. Francesco Braschi pt. 86; 7. Janne Stiak pt. 82; 8. Flynt Schuring pt. 80; 9. Aldo Festante pt. 76; 10. Simone Iaquinta pt. 72.