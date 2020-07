SAN TAMMARO – Un brutto incendio, nella serata di ieri, sabato, ha lambito la Reggia di Carditello. Nella zona immediatamente adiacente alla sito reale, sono state dati alle fiamme diversi cumuli di sfalci di potatura. Quando i vigili del distaccamento di Marcianise sono giunti sul posto per soffocare il fuoco, hanno notato che a poca distanza erano pronti altri cumuli per essere dati alle fiamme: una pratica molto comune nel posto, per disfarsi dei rifiuti “verdi”.